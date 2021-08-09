Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 августа 2021 года: масштабная дезинфекция

В Тюменской области пройдет масштабная дезинфекция. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 августа. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 48 837 человек, 10 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 158 человек выздоровели (за весь период – 44789), 16 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 71924 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. В моногоспиталях имеется 3369 коек для лечения пациентов с коронавирусом, занято 88,9%. Вакцинировано 510509 человек, полный курс прошли 408139.

В областном центре прошла акция, посвященная борьбе с коронавирусом. На площади 400-летия Тюмени работал мобильный пункт вакцинации. В течение трех часов все желающие могли привиться вакциной «Спутник V», а затем повесить маску на гвоздь. Тем самым участники акции символически завершают войну с коронавирусом.

Департамент здравоохранения Тюменской области заключит контракт на дезинфекцию 2500 инфекционных очагов в Тюмени, в числе которых такие болезни, как чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка, вирусные гепатиты, дизентерия и др.

За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 человек.