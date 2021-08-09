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Общество9 августа 2021 7:39

На Старом Тобольском тракте в Тюмени погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На Старом Тобольском тракте в Тюмени погаснут светофоры.

На Старом Тобольском тракте в Тюмени погаснут светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Старый Тобольский тракт; на ул. Старый Тобольский тракт в районе завода "УГМК-Сталь"; на пересечении ул. Тимуровцев и ул. Павлова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.