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Общество9 августа 2021 5:57

Погода на 9 августа в Тюмени: днем ожидается мелкий дождь

Солнце спрячется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени днем ожидается мелкий дождь.

В Тюмени днем ожидается мелкий дождь.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 августа, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, днем – плюс 22. Вечером столбики термометров покажут плюс 19 – 17 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 – 7 метра в секунду.

В этот день почитается память великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день боятся грозы: «Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб». В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями. Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.