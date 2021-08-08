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Общество8 августа 2021 16:35

Более 400 тюменских водителей проверили вчера вечером

Выявлено 28 нарушений
Мария Толстихина
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13 водителей оказались пьяны

13 водителей оказались пьяны

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени вчера, 7 августа, вечером прошла очередная «Сплошная проверка» водителей на трезвость на улице 50 лет Октября, 122. Инспекторы полка ДПС ГИБДД проверили участников дорожного движения и выявили 28 нарушений.

Проверено более 400 водителей. 17 водителей сели за руль без страхового полиса ОСАГО, задержан один водитель, управляющий транспортом будучи лишенным водительского удостоверения за пьяное вождение. Также 5 водителей привлечены к ответственности за незаконную тонировку.

За ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом 13 водителей в состоянии опьянения.