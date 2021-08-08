В Голышманово добровольцы-пожарные успешно справились с обучением

Все слушатели успешно прошли краткосрочные курсы повышения квалификации Фото: "КП" Архив

Семьдесят пять человек насчитывается в Голышмановском общественном учреждении пожарной охраны Тюменской области «Доброволец». Эта организация объединяет волонтёров-пожарных из 13 сельских территорий нашего округа.

Впервые муниципальная администрация решила провести учёбу для добровольных пожарных и пригласила специалиста из областной столицы. Обучение проходили 12 человек. Зачеты у добровольцев принимал преподаватель тюменского ООО «Пожтехцентр» Александр Лавор.

Ученики изучили вопросы охраны труда, организации деятельности пожарной охраны, пожарной безопасности зданий и сооружений. Повторили тактики тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, виды пожарной и аварийно-спасательная техники. Также рассмотрели темы противопожарного водоснабжения и связи, пожарно-строевой подготовки, первой помощи и психологической подготовки. Все слушатели успешно прошли краткосрочные курсы повышения квалификации.