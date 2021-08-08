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Звезды8 августа 2021 15:59

Жить здесь и сейчас: тюменцам представили необычный арт-проект

Мария Толстихина
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Презентация проектов прошла в большом зале молодежного центра «Космос»

Презентация проектов прошла в большом зале молодежного центра «Космос»

В Тюмени состоялся арт-проект «География неявных потоков». В течение двух недель его участники из разных городов России посещали лекции, звуковые прогулки, воркшопы и практики телесного слушания.

Презентация проектов прошла в большом зале молодежного центра «Космос». Одной из представленных работ стали «Туринские сны» – полчаса медитативной музыки, созданной из звуков Тюмени: шума улицы, стука колес поезда, журчания Туры и других повседневных мелочей, на которые люди попросту не обращают внимания в потоке рутины.

Трогательный монолог о необходимости жить здесь и сейчас прозвучал в выступлении молодой мамы Марины Панти. Театральный режиссер Валерия Шарапова и пианистка Адэя Латыпова постарались передать разный спектр человеческих эмоций через свет и звук.