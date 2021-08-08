Изделия из кости тобольских мастеров популярны за рубежом

Косторезный промысел считается одним из традиционных в Тюменской области

Изделия мастеров-косторезов из Тобольска популярны не только в России, но и за рубежом. Мастер Михаил Турушев свои изделия делает в основном на заказ и отправляет в города России, Германии и других стран.

– Среди заказчиков есть оптовики, которые содержат престижные бутики и берут оптовые объемы. Есть и коллекционеры, которые хотят видеть у себя именно мою продукцию. Они готовы не только платить, но и ждать по несколько месяцев, пока будет сделана работа, – поделился Михаил.

Его супруга, мастер-косторез Ольга Турушева, отметила, что с пандемией в 2020 году спрос на косторезную продукцию повысился. Она начала заниматься творчеством четыре года назад и за это время не только обучилась косторезному мастерству, но и участвовала в различных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Косторезный промысел считается одним из традиционных в Тюменской области. А изделие из кости – это традиционный и очень престижный тюменский сувенир, оригинальный и ценный подарок.