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Общество8 августа 2021 14:29

Последние новости о пропаже в Тюмени Насти Муравьевой: появилась фейковая ориентировка

Мария Толстихина
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В полиции признали листовку липовой

В полиции признали листовку липовой

Фото: Соцсети

В интернете появилась новая ориентировка по делу о пропаже 9-летней Насти Муравьевой, которую ищут вот уже более месяца. На листке написано, что необходимо отработать на причастность к преступлению водителя на автомобиле Datsun.

В тюменском управлении полиции сообщили, что наводка является фальшивой, и что подобных листков, не имеющих дела к действительности, очень много. Конкретно эта датируется пятым августа этого года.

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая уже больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Насти. Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и не останавливать поиски.