Жители села Голышманово способны вырастить не только обычную яблоню, но и железную

Новый арт-объект стал украшением центра

Десять лет назад здесь был разбит яблоневый парк. Он появился благодаря одному из первых социальных проектов, реализованных на нашей территории по программе «Возможности молодёжи неограниченны» при поддержке Сибирского центра гражданских инициатив города Новосибирска и Благотворительного фонда развития города Тюмени.

С годами обнаружилась проблема: несмотря на посадки яблонь — площадь в центре села оказалась пустоватой. Местные активисты решили исправить этот недостаток. Разработали соцпроект по изготовлению и установке малой архитектурной композиции «Яблонька». Свою идею инициативная группа защитила на окружном конкурсе поддержки гражданских инициатив, организованном Голышмановским благотворительным фондом «НАШЕ ВРЕМЯ» при финансовой поддержке муниципальной администрации. Выиграли грант в размере 30 тысяч рублей.

- Новый арт-объект стал украшением центра нашего села, особенно когда дополнили её кашпо с яркими цветами, - говорит руководитель проекта «Яблонька», глава Голышмановской сельской администрации Наталья Решетникова. - В дальнейшем заменим скамейки в яблоневом парке и разобьём больше клумб. Конечно, будем ухаживать за ним. Тут высажены больше 20 деревьев, собираемся ещё добавить, чтобы сад становился уютнее.

Как отметила руководитель Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова на торжественном открытии нового арт-объекта, яблоневый парк - место заботы. Видно, что за посаженными яблонями, ухаживают. Здесь селяне проводят праздники или просто отдыхают. Кстати, не все сельские территории могут похвастаться таким общественным пространством, где жители проводят свой досуг.