Фестиваль талантов: тюменцы поддержат ребят репостом

Голосование продлится до 12 часов 14 августа Фото: Мария Толстихина

Жители поддержат юных исполнителей своим репостом на ежегодном «Фестивале талантов-2021», приуроченному ко Дню Тюменской области. В творческом состязании участвуют сольные исполнители и коллективы от 6 до 17 лет, которые представили вокальные и хореографические выступления, дефиле, рисунки.

Перед выбором понравившегося участника рекомендуем посмотреть записанные видео и фото, прежде чем кликнуть на номер исполнителя или коллектива. Регистрации и смс-подтверждений для голосований не требуется.

Народное голосование продлится до 12 часов 14 августа. Кроме того, 9 августа добавится конкурс репостов среди зрителей. Посмотреть, на что способны юные тюменцы, проголосовать и репостнуть можно на официальном сайте фестивальталантов72.рф.