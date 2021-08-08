Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 августа 2021 года: скончались 10 человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 285, десять пациентов скончались. Об этом сообщил оперштаб Тюменской области.

За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 человек.