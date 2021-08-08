Тюменские школьники создали комикс на эко-тему

Ребята представили свой проект в Татарстане Фото: Мария Толстихина

Школьники из Тюменской области приняли участие в работе Всероссийской смены «Лидеры экологии». Она проходила в Татарстане в рамках Х Международного молодежного образовательного форума «Сәләт» на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника.

От Тюменской области на смену поехали 10 ребят из Тобольского и Тюменского районов, Ялуторовска и Тюмени. Всего на нее были приглашены более 200 участников из всех регионов России. Ребята самостоятельно создали комикс на экологическую тематику.

Юные экологи оставили свой след в истории форума: на творческом мастер-классе школьники раскрасили куб, создав настоящий арт-объект.