Тюменцы предпочитают танцы другим видам спорта

Тюменцы любят танцевать Фото: "КП" Архив

Удалось выяснить, каким видам спорта тюменцы отдают особое предпочтение. Так, в Тюмени спрос на занятия спортом и танцами в первом полугодии 2021-го вырос на 194%!

Популярность танцев в Тюмени выросла в 7 раз за год, а предложений от преподавателей стало больше на 59%. Средняя цена за одно занятие составила 400 рублей.

А вот боксом в городе интересовались в 10 раз чаще, чем в прошлом году, это 300% роста предложений. Цена одного такого урока начинается от 2500 рублей. Также в областном центре можно заняться йогой за 1000 рублей и растяжкой за 400 рублей.

Как отмечают специалисты, в целом по стране предложение услуг спортивных тренеров в первом полугодии увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом.