Под открытым небом тоболякам покажут фильм о стрит-арте

Тоболяков приглашают узнать и обсудить истории художников-граффитистов Фото: Мария Толстихина

На летней веранде мультицентра «Моя территория» (ул. Красноармейская, 6/4) 11 августа с 20:00 до 21:30 тоболякам покажут фильм об уличном искусстве «Стрит-арт. Философия прямого действия». Фильм рассказывает о личностях уличных художников и граффити-райтеров со всей России.

Мероприятие создано в рамках проекта по преображению городского пространства «Вектор улиц. Цель кинопросмотра — рассказать жителям об уличном искусстве и обсудить варианты изменения городской среды в рамках установленных городом правил.

Организаторы проекта (команда мультицентра «Моя территория» в Тобольске) приглашают жителей узнать и обсудить истории художников-граффитистов вместе с режиссером Центра искусств и культуры г. Тобольска Константином Вагановым.