На масштабную дезинфекцию в Тюмени потратят 4 млн рублей

Под прицел попадут чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка Фото: Мария Толстихина

Департамент здравоохранения Тюменской области заключит контракт на дезинфекцию 2500 инфекционных очагов в Тюмени, в числе которых такие болезни как чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка, вирусные гепатиты, дизентерия и др.

Заключительная дезинфекция пройдет в домашних очагах, социально-неблагоустроенных квартирах, общежитиях и гостиницах, школах, школах-интернатах, на пищеблоках организованных коллективов, предприятиях общественного питания, продукция которых послужила причиной возникновения групповой заболеваемости.