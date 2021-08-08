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Здоровье8 августа 2021 8:14

На масштабную дезинфекцию в Тюмени потратят 4 млн рублей

Мария Толстихина
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Под прицел попадут чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка

Под прицел попадут чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка

Фото: Мария Толстихина

Департамент здравоохранения Тюменской области заключит контракт на дезинфекцию 2500 инфекционных очагов в Тюмени, в числе которых такие болезни как чума, холера, тиф, туберкулез, чесотка, вирусные гепатиты, дизентерия и др.

Заключительная дезинфекция пройдет в домашних очагах, социально-неблагоустроенных квартирах, общежитиях и гостиницах, школах, школах-интернатах, на пищеблоках организованных коллективов, предприятиях общественного питания, продукция которых послужила причиной возникновения групповой заболеваемости.