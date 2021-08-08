У сибирских ковров особая слава за рубежом

Фото: Сибирская ковровая фабрика Фото: Мария Толстихина

Изделия Сибирской ковровой фабрики пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. Больше всего заказов поступает из США, Германии, Испании, Франции и Казахстана. Для изготовления уникального ковра нужно от двух до шести месяцев. За день работницы вяжут до 10 тыс. двойных и полуторных узлов, тратя на каждый узел в среднем около трех секунд.

Весь процесс на Сибирской ковровой фабрике выполняется только вручную. Для изготовления ковра с учетом определенного размера, плотности, технологии и рисунка художник предварительно делает эскиз будущего изделия, а потом изготавливает технологическую карту. Рисунок вручную художник переносит на канвовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки.

Сибирские ковры прославились благодаря ярким цветам на черном фоне. Черный фон символизирует плодородную землю, а вот яркие букеты означают благодатное и теплое лето. Обилие красных цветов, в свою очередь, символизирует страсть, могущество и даже богатство Сибири. До сих пор на Сибирской ковровой фабрике вдохновляются этой тематикой, но не забывают привносить и современные тенденции.

В последнее время очень популярным становится изображение родителей на ковре, выполненное по рисунку. Это ковры-картины, портреты, они могут украсить не только детскую комнату, но и стать настоящей семейной реликвией, так как срок службы изделий 50 лет и более. Ковер выполнен только в одном экземпляре.