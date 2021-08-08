Тюменские офтальмологи отмечают свой праздник и спасают жизни

Врачи спасли глаз ребенку Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 8 августа – Международный день офтальмологии. Праздник касается и сотрудников тюменской областной клинической больницы №2, которые на днях помогли сохранить здоровье юному тюменцу с проникающим ранением глаза.

Девятилетний ребенок дома играл с металлическими игрушками. От случайного удара мизерный металлический кусочек отлетел и попал ребенку прямо в левый глаз. Родители обратились в приёмное отделение детского стационара ОКБ №2.

Там пациенту немедленно провели компьютерную томографию, на которой специалисты заметили тень инородного тела. После обследований врачи подняли ребенка в операционную.

- Под микроскопом мы осмотрели ранку, удалили мелкое металлическое инородное тело и выполнили первичную хирургическую обработку поврежденного места. Важно было провести максимально щадящие манипуляции, чтобы осколок не повредил глаз ребенка, - рассказала заведующая детским офтальмологическим отделением Надежда Ашихмина.

Сейчас мальчик проходит курс противовоспалительной терапии в отделении. На настоящий момент острота зрения прооперированного глаза — единица. Скоро ребенок вернется домой к привычной жизни.