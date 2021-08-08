Погода в Тюмени на 8 августа 2021 года: местами дожди и грозы

Возможны грозы Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Тюмени облачно и с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами даже сильные. В отдельных районах нагрянут грозы, ночью и утром при прояснении будет туман. Ветер от северо-западного до восточного 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +11,+16, днём +19,+24.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.