Владимир Якушев: инфляция не должна влиять на доходы населения Фото: Сирень БАБАЕВА

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с журналистами. Пресс-конференция прошла сегодня, 7 августа, в Тюмени, а ее главной темой стало социально-экономическое развития регионов УрФО.

Одним из волнующих вопросов стала инфляция и повышение цен. На это Владимир Якушев ответил, что инструменты по сдерживанию инфляции Владимир Путин неоднократно обсуждал с членами правительства, а последнее решение, принятое Центральным банком, в том числе и увеличение ключевой ставки, как раз поспособствует уменьшению темпов инфляции.

- На инфляцию влияют определенные моменты. Например, искусственно сформированный ажиотажный спрос, как это было на рынке жилья, после введения в действие льготной ипотеки. Такие ситуации подстегивают инфляцию и для противостояния ему нужен комплекс мер, определенные экономические инструменты, - подчеркнул Владимир Якушев.

Также он отметил, что вместе с ростом инфляции должна расти и зарплата людей. Тогда реальные доходы населения будут перекрывать инфляционные процессы.

- Есть комплекс причин, который влияет на инфляцию, но должен быть и комплекс инструментов, которые не допустят ее роста. Однако раз мы уже живем в рамках инфляции, то мы должны сделать все, чтобы доходы населения на сегодняшний день не падали, а росли, покрывая инфляцию - тогда будет полный баланс, - сообщил Якушев.

Отметим, что в Уральском федеральном округе среднемесячная зарплата по данным на май 2021 года составила 62 тысячи 654 рубля. Однако по настоящим доходам населения округ находится в «красной зоне».

- Если говорить о реальных доходах, то мы, кроме ЯНАО, находимся в «красной зоне». На этот показатель серьезно влияет индекс потребительских цен, то есть не что иное, как инфляция. Второй важный момент - доходы от предпринимательской деятельности, которую подкосила пандемия, а также серьезный отток с вкладов населения, с которых люди получали доходы. Инвестировать в недвижимость стало выгоднее, поэтому многие вложили свои сбережения в квартиры, используя их как инструмент для инвестиций, - пояснил полпред.

В заключение разговора Владимир Якушев подчеркнул, что повышение реальных доходов населения - основная задача региональных властей.