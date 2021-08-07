Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 августа 2021 года увеличилось на 285 человека, 4 скончались

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области. Последние новости о коронавирусе в Тюмени.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 48 552 человека, 4 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 177 человек выздоровели (за весь период - 44 631), 31 ребенок заболел (из общего числа заразившихся), 28 пациентов - на ИВЛ (из общего числа инфицированных), 71 724 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 22 320 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 424 884 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 485 человек, с начала пандемии - 5 739 838. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 164 094 человека.