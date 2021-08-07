Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 августа 2021 года: привились более полумиллиона жителей

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 августа. Количество заболевших увеличилось на 284 и составило 47 267 человек, 8 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 182 человека выздоровели (за весь период - 44 454), 44 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов - на ИВЛ (из общего числа заразившихся), 71 841 человек остается под медицинским наблюдением, 256 - на перевахтовке.

В Тюменской области на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 505 075 человек, из них 397 594 прошли полный курс вакцинации. Кстати, для формирования популяционного иммунитета к 1 сентября необходимо привить 703 207 жителей области (первым компонентом). Напоминаем, что вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. О работе последних тюменцы могут узнавать в онлайн-режиме.

За последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровел 20 141 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.