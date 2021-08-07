Тюменцам рассказали, как стать хорошим наставником для подростка

Фото: Точка кипения Тюмень, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени прошла открытая лекция, посвященная главным правилам наставничества. Она состоялась на площадке «Точка кипения» в Тюменском технопарке.

Спикером выступил эксперт Агентства стратегических инициатив Артем Фомин. По его словам, чаще всего к помощи наставника прибегают в трех случаях: в неполных семьях при отсутствии отцовской поддержки; при сильной загруженности родителей на работе, в связи с чем ребенок остается один; для решения личных задач ребенка, с которыми родители не помогут справиться в полной мере - подготовка к экзаменам, профориентация, улучшение взаимоотношений с родственниками и друзьями.

Главные качества, которые требуется от наставника - это внутреннее убеждение и желание работать с подростками, а также экспертность. Она включает опыт, который человек может передать другому, и уверенность, что этот опыт поможет. Кроме того, ребенок не должен знать привлекаемого наставника, чтобы избежать предубеждений.

- Первостепенная задача, необходимая для работы с подростком, - это установка доверия. Для этого ребенку нужно продемонстрировать на личном примере конечный результат работы, указать на его собственные точки роста, - рассказал наставник.

Также он сообщил, что немаловажно понять круг интересов подростка. Для этого можно изучить музыку, которую он слушает, или видеоконтент. Стоит также разузнать об окружении ребенка - его друзьях.

Касаясь одной из самых острых тем взаимоотношения школьников и родителей по выбору вуза или колледжа, спикер отметил, что ребенку нужно уметь доносить свою точку зрения до других.

- Я всегда говорю подросткам, если они не хотят идти на ту специальность, куда заставляют родители, что следует не ругаться, а доказать свою позицию. Иначе сначала ты не докажешь, что тебе это важно, потом на работе не сможешь доказать, что тебе нужна нормальная зарплата. Подросток отдает свою самостоятельность на аутсорсинг, а потом родители начинают хвататься за голову, так как их ребенок не хочет ничего делать, - подчеркнул Артем Фомин.

Также участники лекции коснулись темы службы в армии.

- Я сам служил в армии, и это относительно хороший тренинг. Можно много говорить про дедовщину, но основной плюс армии в том, что она учит находить точку опоры в самом себе. Прошедший службу сможет найти силы справиться с любой ситуацией, которая бы у него не случилась в жизни, - сообщил спикер.