Зарплаты медработников Тюменской области находятся на третьем месте в УрФО Фото: Вера Зенина

Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе (после ЯНАО и ХМАО) по уровню зарплат медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях. К такому выводу пришел Росстат, оценив среднюю зарплату в других округах и регионах.

Так, у врачей и работников медучреждений с высшим образованием средняя зарплата по России в первом квартале 2021 года составила 87 тысяч рублей, а в Тюменской области - 101 тысячу.

Средний медицинский персонал в нашем регионе зарабатывал 51 тысячу рублей, а показатель по стране составляет 44 тысячи.

Младший медицинский персонал в среднем получал по 50 тысяч, а России в целом - чуть больше 38 тысяч рублей.

Во всех трех показателях у Тюменской области наиболее высокие зарплаты в региональных медицинских учреждениях, но немного уступают федеральные, в этой структуре муниципальные заведения на третьем месте.