Для тюменских школьников проведут уроки зоограмотности Фото: pixabay.com

До конца лета тюменские волонтеры проведут в пришкольных лагерях сразу 16 уроков зоограмотности.

Общественников, которые будут вести занятия, подготовили в рамках проекта «Школа зоопросветителя», а заключительная часть обучения прошла в мультицентре «Моя территория».

Волонтеры обсудили причины и способы решения проблемы негуманного обращения с животными и выработали принципы проведения успешного урока зоограмотности.

По словам участников школы зоопросветительства, уроки будут интерактивными и нацеленными на пробуждение инициативы школьников. Педагог не должен быть всезнающим и агрессивным, а авторитет должен устанавливаться благодаря уверенности и харизме.