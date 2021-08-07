Для тюменских школьников проведут уроки зоограмотности
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До конца лета тюменские волонтеры проведут в пришкольных лагерях сразу 16 уроков зоограмотности.
Общественников, которые будут вести занятия, подготовили в рамках проекта «Школа зоопросветителя», а заключительная часть обучения прошла в мультицентре «Моя территория».
Волонтеры обсудили причины и способы решения проблемы негуманного обращения с животными и выработали принципы проведения успешного урока зоограмотности.
По словам участников школы зоопросветительства, уроки будут интерактивными и нацеленными на пробуждение инициативы школьников. Педагог не должен быть всезнающим и агрессивным, а авторитет должен устанавливаться благодаря уверенности и харизме.