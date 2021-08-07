Перед началом сезона тюменский ХК «Рубин» отправится в Альтемьевск для участия в турнире

Фото: ХК "Рубин"

Перед началом сезона тюменский ХК «Рубин» примет участие в турнире AlmetOilers Cup, который пройдет в Альтемьевске с 12 по 14 августа.

Турнир соберет очень представительный состав участников: все четыре клуба становились чемпионами ВХЛ, в том числе и тюменский ХК «Рубин», ставший лучшим в сезоне 2010-2011 годов.

Так, 12 августа «Рубин» скрестит клюшки с местным «Нефтяником», который побеждал в сезоне 2015-2016 годов, а 13 августа - с «Торосом» из Нефтекамска, он трижды был обладателем Кубка Петрова (в 2012, 2013 и 2015 годах). Под конец, 14 августа, наши хоккеисты встретятся с «Югрой» - чемпионом прошедшего сезона.

В календаре предсезонных игр ВХЛ также есть турнир, посвященный Дню образования Тюменской области, который пройдет с 27 по 29 августа. «Рубин» примет на своем льду «Омские крылья», «Молот» из Перми и «Челмет» из Челябинска.