В Ялуторовском остроге пройдут бесплатные курсы по традиционному рукоделию

Фото: Культура и туризм города Ялуторовска, соцсеть ВКонтакте

В Ялуторовске стартовал проект для любителей рукоделья «Возрождение традиций узорочья Ялуторовского Притоболья». Он предусматривает бесплатные мастер-классы по изучению сибирских орнаментов и освоению народных художественных ремесел.

Для этого специалисты художественного отделения ДШИ им. С.И. Мамонтова разработали орнаменты на основе традиционных узоров, характерных для ялуторовского края.

Первыми прошли обучение десять ялуторовчан, работающих в разных техниках. На занятиях они изучали особенности и смысловые значения местных орнаментов.

Всех желающих ждут с 10 августа и до конца месяца в Ялуторовском остроге.