В Заводоуковске завершается капитальный ремонт пищеблока городской больницы Фото: pixabay.com

В Заводоуковске завершается капитальный ремонт пищеблока Областной больницы №12. Сейчас подрядная организация уже закончила строительно-отделочные работы на площади в 376 квадратных метра. Специалисты заменили кровлю, возвели более функциональные внутренние перегородки и перекрытия.

Кроме того, изменения произойдут в мясном, рыбном и овощном цехах для приготовления горячих и холодных блюд. Их обустройство обеспечит правильную последовательность обработки продуктов, соблюдение правил товарного соседства и санитарно-эпидемиологических требований.

Специалисты полностью заменили системы вентиляции, отопления, электроснабжения и водоснабжения, установили грузовой лифт, новые оконные и дверные блоки. Также в здании проведен интернет, смонтирована современная пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение.

Однако особую радость у поваров вызывают оборудованные по всем правилам кладовые: есть низкотемпературные и среднетемпературные морозильные камеры, холодильные шкафы и отдельные помещения для хранения скоропортящихся продуктов.

- В дополнение к стеллажам кладовые оснастят специальной техникой для поддержания оптимальных режимов температуры и влажности. Это позволит сохранять продукты свежими, - рассказала заведующая пищеблоком Галина Федорова.

Производственная мощность нового пищеблока позволит одновременно готовить 250 порций, что полностью обеспечит потребности заводоуковской больницы. Оценить вкус блюд пациенты смогут уже осенью.