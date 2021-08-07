В Тюмени завершился городской турнире по танцевальной игре Just dance

Фото: Z Camp | Летний кэмп | Тюмень, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени, 4 августа, завершился городской турнир по танцевальной игре Just dance. В нем приняли участи 16 школьников от 13 до 17 лет (участники проекта Z CAMP) . Ребятам надо было показать свое умение двигаться под популярную музыку.

Судьи турнира включали запись, а на экране отображались движения, которые участники должны были повторить. Побеждал тот игрок, который ритмичнее и эффектнее исполнял танец. За это ему присуждались специальные очки.

Сама турнирная сетка состояла из 22 танцев. В каждом раунде из двух участников выбирался один победитель, а лидера определили по количеству набранных очков. Отметим, что на каждом танце присутствовали специальные судьи, которые следили за артистизмом и эффектностью выполнения движений. В спорных случаях именно они определяли победителя.

В итоге лучшей в финале стала Туптова Виктория. По ходу турнира она одержала пять побед и проиграла одну игру. Второе место заняла Ченцова Алиса. До финала она не проиграла ни одного танца. На третьем месте расположилась Богунова Ева. Девушки получили фирменные кружки и значки проекта, а остальные участники - памятные дипломы.