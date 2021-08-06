Почти три тысячи наблюдателей будут следить за ходом выборов в Тюменской области. Скриншот из видео.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев сообщил, что почти три тысячи наблюдателей будут следить за ходом выборов в регионе. Он призвал местных жителей прийти на избирательные участки.

– Легитимность власти формируется уже в процессе выборов. При условии, что они проходят честно и прозрачно. У нас с вами будет три дня для того, чтобы сделать выбор лучшего будущего. Приходите на избирательные участки. Важен голос каждого, – отметил Чеботарев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что эксперт Ассоциации НОМ в Тюменской области Артур Юрьев высказался об отказе международных наблюдателей от наблюдения на выборах в Госдуму. Он отметил, что не понимает логику таких действий. Более подробно об этом можно прочитать в нашей заметке.