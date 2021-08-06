Более полумиллиона тюменцев сделали прививки от коронавируса. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 505 075 человек. 397 594 из них прошли полный курс вакцинации.

– К 1 сентября для формирования популяционного иммунитета первым компонентом необходимо привить 703 207 жителей области. На сегодня в регион поступило 547 055 комплектов вакцин против новой коронавирусной инфекции, в том числе 489697 доз «Спутника V» и 22128 доз «Спутника Лайт». Из общего объема вакцин 92,3% реализовано, – сообщили в оперштабе.

Поставки препаратов продолжаются. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. О работе пунктов тюменцы могут узнавать в онлайн-режиме.