В Тюмени женщина отказалась от дочери и через суд выселила из квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Ишима через суд выселила свою дочь из квартиры, которую она купила в Тюмени семь лет назад. В 2014 году родственница попросила у мамы зарегистрировать ее в новом жилище, чтобы найти работу в областной столице, и обещала съехать по первому требованию, но свои условия не выполнила.

– Мать сама оплачивала ипотеку, делала ремонт, покупала мебель и технику в новое жилье. Со временем отношения между женщинами испортились, они умудрялись ругаться даже на расстоянии, дело неоднократно доходило до полиции. Когда родительница собралась менять место жительства, дочь отказалась покидать не принадлежащую ей квартиру, съезжать ей было некуда.

Мать обратилась в суд и доказала, что в спорном жилье они вместе с дочерью не проживали, сообща хозяйство не вели и даже взаимную поддержку друг другу не оказывали – это напрямую свидетельствует о прекращении семейных отношений. В таких обстоятельствах у дочери нет права пользоваться жилым помещением матери.