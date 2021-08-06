ГИБДД усилит контроль на тюменских трассах в предстоящие выходные. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На тюменских трассах в предстоящие выходные ГИБДД усилит контроль. Автоинспекторы будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения.

– В местах отдыха, на парковках, у кемпингов и автозаправочных станций пройдут информационно-пропагандистские мероприятия, в ходе которых водителям напомнят о правилах безопасной перевозки детей-пассажиров, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В 2021 году в 158 дорожно-транспортных происшествиях на тюменских федеральных трассах погибли 37 человек, 255 ранены. Большая часть этих происшествий зарегистрирована на автодорогах Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Ишим – Омск и Курган – Тюмень.

Автомобилисты по-прежнему превышают скорость, нарушают правила обгона, а также выезжают на полосу встречного движения. Ситуация осложняется летом, когда по автодорогам следует нескончаемый поток транзитного транспорта.