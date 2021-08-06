Тюменцу, срубившему 6 200 деревьев, грозит семь лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Тюмень Лес». Он незаконно рубил лесные насаждения и хранил древесину.

Мужчина нанимал работников и формировал бригады для заготовки древесины в Варваринском участковом лесничестве в Ярковском районе. О подготовке разрешительных документов он не позаботился.

– С декабря 2018-го по июль 2020 года незаконно вырублено более 6,2 тысячи сосен, берез и елей. Размер ущерба, причиненного региональному департаменту лесного комплекса, составил более 56 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело скоро направят в суд. Максимально злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.