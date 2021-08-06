Часть улицы Алексеева в Тюмени перекроют до сентября. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

По автомобильной дороге улицы Григория Алексеева на участке от ул. Избышева до ул. Т. Несговорова на время запретят ездить транспорту. Ограничение продлится до 1 сентября.

– Это связано с производственной необходимостью при ремонте автомобильной дороги. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Земной, 1-й Молодежной и Т. Несговорова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по автомобильной дороге улицы Елецкой на участке от пересечения с ул. Немцова до дома № 56 на ул. Профсоюзной в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Ограничение продлится почти месяц – с 16 августа по 12 сентября.