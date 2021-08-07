«Повесь маску на гвоздь»: на площади 400-летия Тюмени откроется пункт вакцинации

Фото: Медиацентр | Тюмень, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени пройдет акция, посвященная борьбе с коронавирусом. Сегодня, 7 августа, на площади 400-летия Тюмени откроется мобильный пункт вакцинации. Он будет работать с 12:00 до 15:00. В течение трех часов все желающие могут привиться вакциной Спутник V, а затем повесить маску на гвоздь.

Тем самым участники акции символически завершат войну с коронавирусом - смогут взять новую противомикробную маску из лотка в стеле, подписать дату вакцинации и повесить ее на арт-объект. Он простоит на площади до 7 сентября.

Также горожане смогут бесплатно взять себе противомикробную одноразовую маску, так как меры профилактики от коронавируса все еще действуют в регионе.

- Когда боксер заканчивает карьеру, он символически вешает перчатки на гвоздь. Наш арт-объект - это своеобразная метафора борьбы с эпидемией, которая напоминает жителям о том, что поставив вакцину, человек максимально уменьшает для себя вероятность тяжелой формы коронавируса. А значит заканчивает «карьеру бойца» с ковидом, - рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.