В Тюмени женщина изувечила лицо посетительнице ТРЦ пакетом с туфлями. Скриншот из видео.

В дежурную часть отдела полиции № 7 Тюмени поступило сообщение из больницы: к ним за помощью обратилась местная жительница с множественными травмами головы. Потерпевшая пояснила, что травмы ей нанесла незнакомая женщина.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая безработная 31-летняя тюменка. Задержанная рассказала, что находилась в кинотеатре в одном из торговых центров города, где у них с потерпевшей возник конфликт на фоне личной неприязни.

– При выходе из кинотеатра злоумышленница ударила жертву пакетом с туфлями по голове, нанеся травмы в виде множественных переломов и ушибов правой части лица, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.