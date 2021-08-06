«Где логика действий?»: Артур Юрьев – об отказе международных наблюдателей от наблюдения на выборах в Госдуму

Эксперт Ассоциации НОМ в Тюменской области Артур Юрьев высказался об отказе международных наблюдателей от наблюдения на выборах в Госдуму. Он отметил, что не понимает логику таких действий.

– Наша страна заявила о готовности принять делегацию БДИПЧ ОБСЕ, но они отказались. Даже сейчас председатель ЦИК Элла Панфилова заявила, что Россия всё еще готова их принять и надеется, что они передумают. В любом случае на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их число не уменьшится, места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций, – отметил Юрьев.

По словам заместителя председателя общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, БДИПЧ специально выдвинуло непомерное требование в 500 наблюдателей и вынужденным отказом России намеревалось спровоцировать скандал, но это им не удалось.

– Ну отказались они умышленно, выдвинув непомерное требование в 500 наблюдателей, и что это поменяло? Вероятно, одной из ключевых целей Бюро, по факту вынужденного отказа России, руководствуясь при этом прежде всего требованиями безопасности участников процесса, была цель спровоцировать скандал, но не вышло. Отсюда и вопрос: где логика данных действий? – вопрошает Юрьев.