Тюменские автоинспекторы проверят парковки у торговых центров Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пройдет рейд по городским парковкам. Проведут его сотрудники ГИБДД, которые будут вычислять нарушителей, ставящих свои авто на места для инвалидов. Чаще всего подобные случаи происходят у торговых центров и социально-значимых объектов.

Сталкиваясь с такой проблемой, люди с инвалидностью обращаются в ГИБДД, а затем неправильно припаркованный транспорт увозит эвакуатор.

Еще одна проблема - незаконная парковка на местах для инвалидов во дворах.

- Как правило, число мест для такой парковки устанавливается в соответствии с количеством людей-инвалидов, проживающих в данном доме. Работа по оказанию содействия людям данной категории ведется круглосуточно, - рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД рекомендует гражданам не занимать места, предназначенные для тех, кому трудно преодолевать большие расстояния.