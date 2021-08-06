Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 августа 2021 года увеличилось на 284 человека, 8 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 284 и составило 47 267 человек, 8 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 182 человека выздоровели (за весь период – 44454), 44 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 71841 человек остается под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 141 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что почти треть проверенных тюменских предприятий нарушают санэпидрежим. Всего за июль специалисты местного управления Роспотребнадзора побывали на 281 объекте.