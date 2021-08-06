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Здоровье6 августа 2021 10:59

Почти треть проверенных тюменских предприятий нарушают санэпидрежим

За первые числа августа проверено 22 объекта
Сергей Швецов
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Почти треть проверенных тюменских предприятий нарушают санэпидрежим.

Почти треть проверенных тюменских предприятий нарушают санэпидрежим.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Почти треть проверенных тюменских предприятий нарушают санэпидрежим. Всего за июль специалисты местного управления Роспотребнадзора побывали на 281 объекте.

– Из общего количества проверенных объектов в 74 (26%) выявлены нарушения по проведению обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий. За июль составлено 89 протоколов, в том числе 23 об административном приостановлении деятельности до устранения всех недостатков, – сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

За первые числа августа проверено 22 объекта, в 7 из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов и 2 об административном приостановлении деятельности. По словам Шарухо, сейчас предприятия стали гораздо чаще нарушать санэпидрежим, чем в марте или мае.