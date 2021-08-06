На улице Елецкой в Тюмени почти на месяц перекроют дорогу из-за коммунальных работ. Фото: Тюмень - наш дом

По автомобильной дороге улицы Елецкой на участке от пересечения с ул. Немцова до дома № 56 на ул. Профсоюзной в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Ограничение продлится почти месяц – с 16 августа по 12 сентября.

– Это связано с проведением работ по устройству тепловой сети в общественно-жилом комплексе. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Советской, Свердлова и Профсоюзной.