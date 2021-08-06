В тюменском ЖК «Апрель» изменят направление главной дороги. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на территории жилого комплекса «Апрель» (а именно на перекрестке в районе дома № 47, корпус 3) изменят направление главной дороги. Это произойдет с 25 августа.

– Так решила территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа, – сообщили в управе.

Схема предоставлена управой Восточного административного округа.

Местных жителей призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.