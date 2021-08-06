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Общество6 августа 2021 9:42

В тюменском ЖК «Апрель» изменят направление главной дороги

Так решила соответствующая комиссия
Сергей Швецов
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В тюменском ЖК «Апрель» изменят направление главной дороги.

В тюменском ЖК «Апрель» изменят направление главной дороги.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на территории жилого комплекса «Апрель» (а именно на перекрестке в районе дома № 47, корпус 3) изменят направление главной дороги. Это произойдет с 25 августа.

– Так решила территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа, – сообщили в управе.

Схема предоставлена управой Восточного административного округа.

Схема предоставлена управой Восточного административного округа.

Местных жителей призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.