В Тюмени за июль родилось 1 136 малышей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в июле родилось 1 136 малышей. Это чуть меньше прошлогоднего показателя – 1 165.

– Всего с начала года в нашем городе появилось на свет 7 462 маленьких тюменца. В июле узами брака себя связали 1032 пары, что на 117 больше, чем в прошлом году, – проинформировали в комитете загс городской администрации.

Также из статистических данных стало известно, что за семь месяцев 2021 года в областном центре поженились 3 580 пар. Количество молодых семей по сравнению с прошлым годом выросло на 904.