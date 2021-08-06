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Происшествия6 августа 2021 9:07

Найден тюменец, который 13 лет назад расстрелял семью из пистолета

Его жертвой стал племянник
Сергей Швецов
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Найден тюменец, который 13 лет назад расстрелял семью из пистолета.

Найден тюменец, который 13 лет назад расстрелял семью из пистолета.

Фото: Ольга Крыльцова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Тюмени, который 13 лет назад расстрелял семью из трех человек из пистолета. Мужчину обвиняют по четырем статьям: убийство, покушение на убийство двух лиц, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Дело было 1 февраля 2008 года. В этот день из-за конфликта обвиняемый застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника. Родителей убитого – свою сестру и ее супруга – он смог ранить в живот и плечо. Мужу сестры удалось отобрать пистолет, злоумышленник убежал.

– Было возбуждено уголовное дело, найти его на начальном этапе расследования не удалось. Всё это время преступник проживал в Омской области по поддельному паспорту. В 2019 году его осудили за наркотики, а полученные отпечатки пальцев рук совпали с отпечатками, обнаруженными в ходе осмотра места преступления, совершенного в Тюмени в 2008 году, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Мужчину этапировали в Тюменскую область. Скоро уголовное дело передадут в суд.