В Тюмени у водителя маршрутки забрали права за пьяную езду. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали водителя маршрутного микроавтобуса. Ранее мужчина был лишен права управления транспортом.

Выяснилось, что 38-летний житель города раньше работал на грузовом транспорте, водителем пассажирского автобуса он стал не так давно. В марте этого года его задержали пьяным за рулем и лишили права управления транспортом на полтора года.

– Однако водительское удостоверение тюменец не сдал и продолжал ездить по маршруту, перевозя пассажиров, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

За управление транспортом, будучи лишенным, его ожидает административный арест или штраф. Срок лишения будет засчитан с момента изъятия водительского удостоверения.