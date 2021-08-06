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Общество6 августа 2021 8:50

В Тюмени у водителя маршрутки забрали права за пьяную езду

Правда, он их должен был сдать уже давно
Сергей Швецов
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В Тюмени у водителя маршрутки забрали права за пьяную езду.

В Тюмени у водителя маршрутки забрали права за пьяную езду.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали водителя маршрутного микроавтобуса. Ранее мужчина был лишен права управления транспортом.

Выяснилось, что 38-летний житель города раньше работал на грузовом транспорте, водителем пассажирского автобуса он стал не так давно. В марте этого года его задержали пьяным за рулем и лишили права управления транспортом на полтора года.

– Однако водительское удостоверение тюменец не сдал и продолжал ездить по маршруту, перевозя пассажиров, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

За управление транспортом, будучи лишенным, его ожидает административный арест или штраф. Срок лишения будет засчитан с момента изъятия водительского удостоверения.