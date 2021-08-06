На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб 72-летний водитель «Нивы». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В начале первого часа ночи сегодня, 6 августа, на 151-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло очередное трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель на «Ниве» выехала на встречку, где столкнулся с грузовиком «ЗАМС».

Мужчина выехал на встречку и врезался в грузовик Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– От удара грузовик съехал в кювет. 72-летний водитель «Нивы», житель Тюмени, скончался на месте. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. 50-летний водитель грузовика из Удмуртии не пострадал, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 495-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 5 августа, случилось трагическое ДТП. Здесь столкнулись «Мерседес» и фура «Скания». Предварительно известно, что «немец» выехал на встречку, где двигалась фура. От удара «Мерседес» отбросило в кювет.