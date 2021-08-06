Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 августа 2021 года: продлены ограничения на оказание плановой медпомощи

В Тюменской области продлены ограничения на оказание плановой медпомощи. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 августа. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 47 983 человека, 7 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 194 человека выздоровели (за весь период – 44272), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 70829 человек остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области до 14 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Поэтому на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и проведение операций, за исключением состояний, которые нельзя отсрочить, например кардиология, онкология и прочие.

Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, с начала года оштрафовали на 10 млн рублей. За это же время назначено 73 административных приостановления деятельности, вынесено 23 предупреждения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по региону Галина Шарухо.

За последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 370 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 162 509 летальных исходов, выздоровели 5 700 212 человек.