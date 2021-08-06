Пропала Настя Муравьева: последние новости на 6 августа 2021 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая уже больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Насти. Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и не останавливать поиски.

«На нашей памяти есть один резонансный поиск с похищенной девочкой-инвалидом. Так вот, тот резонанс не утихал на протяжении месяца, люди каждый день занимались поисками. Когда прочес не принес результата, добровольцами продолжалась оклейка всего города ежедневно. И в один прекрасный момент люди, похитившие ребенка, просто высадили ее в городе, так как осознали, что никто не смирился и не отступится», – написали волонтеры.

Напомним, Настя вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.