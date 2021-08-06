В Тюменской области на «трассе смерти» произошло очередное трагическое ДТП

В Тюменской области на «трассе смерти» произошло очередное трагичное ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 495-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 5 августа, случилось трагическое ДТП. Здесь столкнулись «Мерседес» и фура «Скания». Предварительно известно, что «немец» выехал на встречку, где двигалась фура. От удара «Мерседес» отбросило в кювет.

– В ДТП погиб 28-летний сургутянин – пассажир авто. 22-летний водитель этого автомобиля, также из Сургута, доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями. 54-летний водитель «Скании» не пострадал, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Здесь погиб пассажир «Мерседеса», выехавшего на встречку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В этом году водителя немецкой машины девять раз привлекали к административной ответственности за незаконную тонировку, превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и неуплату штрафа за нарушение ПДД.

Кстати, вчера на тюменском участке вышеупомянутой трассы произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек, 4 человека ранены. Две аварии произошли в Тюменском районе, еще две – в Уватском. Об одной из них мы писали.