В тюменском сквере установили полноразмерный макет паровоза. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском сквере Железнодорожников установили полноразмерный макет паровоза Черепановых. Сейчас тут активно ведутся работы по благоустройству. Конструкцию закрепили прочно, подчеркнули в местной администрации.

– Здесь прокладываются тротуары из брусчатки, обустраиваются газоны. Чуть позже появятся автомобильные парковки, площадка для выгула собак, стационарный туалет, освещение, скамейки. Дополнительно на территории сквера будет высажено 1700 деревьев и кустарников, – сообщили в ведомстве.

С идеей создания железнодорожного экспоната выступили ветераны Тюменского региона СвЖД. Это будет четвертый по счету памятник паровозу Черепановых, изготовленный и установленный в границах Свердловской магистрали. Аналоги есть в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле – на родине первого русского паровоза.